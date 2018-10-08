За неделю в ЕДДС обратились более 7000 туляков

В период с 1 по 8 октября в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 7100 сообщений от жителей Тулы. За этот период в городе произошло 21 аварийное отключение по водо-, газо- и электроснабжению.



За отчетный период на территории муниципального образования произошло 176 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 25 человек, погибших нет.



Сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на вызовы 36 раз. В результате была оказана помощь 35 гражданам, спасены два человека.