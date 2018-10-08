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В Тульской области «Ягуар» на скорости влетел в ВАЗ
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области «Ягуар» на скорости влетел в ВАЗ

В аварии пострадали четыре человека.

7 октября в 20.40 на 104-м километре автодороги «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» в Белевском районе произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля «Ягуар» не выбрал скорость движения, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, выехал на встречку и врезался в ВАЗ-21043.

В аварии пострадали оба водителя, а также 17-летний пассажир ВАЗа и 51-летняя пассажирка «Ягуара». Обстоятельства ДТП выясняются.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:33 0
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