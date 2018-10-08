Тульские боксеры завоевали 13 медалей на Всероссийском турнире

Фото Федерации бокса Тульской области.

В Туле в спортивной школе «Металлург» завершился XI Всероссийский турнир по боксу класса «Б», посвященный памяти выдающегося тульского тренера Романа Яковлевича Жабарова. В этом году в соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из более чем 30 регионов. Об этом сообщает региональная Федерация по боксу.



В заключительный день соревнований боксеры Тульской области завоевали три золотые и десять серебряных медалей.

Среди юношей 2003−2004 годов рождения в финалах победу одержали Марат Майнаков (42 кг), Никита Свиридов (63 кг) и Константин Сажин (80 кг), а вторые места заняли Александр Молодцов (42 кг), Дмитрий Окорочков (48 кг), Илья Печикин (52 кг), Сергей Романюк (54 кг), Павел Медведев (57 кг), Александр Фирюлин (63 кг), Вадим Поповин (66 кг) и Лев Носов (75 кг).



Среди юниоров 2001—2002 годов рождения обладателями серебряных наград стали Александр Маслов (49 кг) и Сергей Сошин (52 кг).