Под Новомосковском открылся новый фельдшерский здравпункт
Там медицинскую помощь будут получать 443 жителя, в том числе 73 ребенка.
5 октября в деревне
На фельдшерском здравпункте будет оказываться первичная доврачебная медико-санитарная помощь. Здесь можно сделать прививки, ЭКГ, сдать экспресс-анализы на уровень сахара и холестерина в крови. Кроме того, здесь проводится забор анализов и медосмотр.
Имеется переносная укладка для оказания неотложной помощи, в том числе и на дому. Созданы условия для наблюдения за детьми первого года жизни. Предусмотрен аптечный пункт для розничной торговли лекарственными препаратами.
В пресс-службе регионального минздрава Myslo сообщили, что в фельдшерский здравпункт ежеквартально будут приезжать мобильные комплексы с флюорографом и маммографом.
Прием пациентов будет вести выпускница ГПОУ «Тульский областной медицинский колледж» фельдшер Регина Зыкеева с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 и в первую субботу месяца — с 8.00 до 15.00.