Под Новомосковском открылся новый фельдшерский здравпункт

Фото министерства здравоохранения Тульской области.

Там медицинскую помощь будут получать 443 жителя, в том числе 73 ребенка.

5 октября в деревне Богдановка МО Новомосковск открылся новый фельдшерский здравпункт. Он будет обслуживать жителей деревень Васильевка, Знаменка, Урусово, Прудки, Богдановка и Юдино. Ближайшая поликлиника расположена от этих населенных пунктов более, чем на 28 км. Медицинская помощь теперь станет доступна 443 жителям, из которых 73 — дети.

На фельдшерском здравпункте будет оказываться первичная доврачебная медико-санитарная помощь. Здесь можно сделать прививки, ЭКГ, сдать экспресс-анализы на уровень сахара и холестерина в крови. Кроме того, здесь проводится забор анализов и медосмотр.

Имеется переносная укладка для оказания неотложной помощи, в том числе и на дому. Созданы условия для наблюдения за детьми первого года жизни. Предусмотрен аптечный пункт для розничной торговли лекарственными препаратами.

В пресс-службе регионального минздрава Myslo сообщили, что в фельдшерский здравпункт ежеквартально будут приезжать мобильные комплексы с флюорографом и маммографом.

Прием пациентов будет вести выпускница ГПОУ «Тульский областной медицинский колледж» фельдшер Регина Зыкеева с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 и в первую субботу месяца — с 8.00 до 15.00.