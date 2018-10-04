Под Тулой в ДТП пострадали два человека

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Сегодня, 4 октября, в 9.40 на 12 км автодороги «Тула — Яковлево» (Ленинский район) 34-летний водитель «Лады Гранта», по предварительной информации, на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу встречному автомобилю такой же марки и столкнулся с ним. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадали 41-летняя пассажирка первого авто и 49-летний водитель второй «Лады». После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой.