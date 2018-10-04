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Под Тулой в ДТП пострадали два человека
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Под Тулой в ДТП пострадали два человека

Столкнулись две «Лады Гранта».

Сегодня, 4 октября, в 9.40 на 12 км автодороги «Тула — Яковлево» (Ленинский район) 34-летний водитель «Лады Гранта», по предварительной информации, на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу встречному автомобилю такой же марки и столкнулся с ним. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадали 41-летняя пассажирка первого авто и 49-летний водитель второй «Лады». После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:07 +1
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