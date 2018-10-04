Трагедия на Черепетской ГРЭС: Следователи возбудили уголовное дело
В результате падения козлового крана один рабочий погиб, еще трое с различными травмами госпитализированы.
Напомним, при демонтаже козлового крана конструкция рухнула. В результате один из рабочих погиб на месте, еще трое с различными травмами доставлены в больницу.
На месте происшествия работали прокурор Суворовского района Евгений Цурбанов, следственно-оперативная группа СУ СК РФ по Тульской области, представители Ростехнадзора, Государственной инспекции труда по Тульской области.
В настоящее время прокуратура района проверяет соблюдение правил охраны труда при эксплуатации и демонтаже рухнувшего крана. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.