Трагедия на Черепетской ГРЭС: Следователи возбудили уголовное дело

Фото пресс-службы Следственного комитета РФ по Тульской области.

В результате падения козлового крана один рабочий погиб, еще трое с различными травмами госпитализированы.

Следователи СУ СК РФ по Тульской области возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» по факту трагедии, произошедшей 3 октября на территории Черепетской ГРЭС в Суворове.

Напомним, при демонтаже козлового крана конструкция рухнула. В результате один из рабочих погиб на месте, еще трое с различными травмами доставлены в больницу.

На месте происшествия работали прокурор Суворовского района Евгений Цурбанов, следственно-оперативная группа СУ СК РФ по Тульской области, представители Ростехнадзора, Государственной инспекции труда по Тульской области.

В настоящее время прокуратура района проверяет соблюдение правил охраны труда при эксплуатации и демонтаже рухнувшего крана. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.