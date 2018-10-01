Тулячек приглашают на кастинг для участия в конкурсе красоты

Фото из архива Myslo.

«Мисс Тула 2018» пройдет в нашем регионе в 12-й раз.

Министерство культуры Тульской области и Дирекция национального конкурса «Мисс Россия» приглашают девушек на кастинг для участия в XII областном конкурсе красоты «Мисс Тула 2018».

Приглашаются девушки от 15 до 23 лет ростом от 170 см. Кастинг состоится 5 октября с 15.00 до 20.00 по адресу: ул. К. Цеткин, 4, офис 304 (БЦ «Альянс»). Запись на кастинг по телефону: 704−734 или на сайте агентства Linda.

Конкурс красоты состоится 8 ноября в 19.00 в Тульской областной филармонии.