Авария на улице Марата в Туле: водителю Nissan потребовалась медпомощь
82-летний водитель ВАЗ 2121 не уступил дорогу Nissan Qashqai.
Дорожно-транспортное происшествие в Туле на ул. Марата напротив детского сада «Радость» произошло в 11.35. Как сообщили Myslo в отделе пропаганды Госавтоинспекции, 82-летний водитель Нивы (ВАЗ 2121) не уступил дорогу Nissan Qashqai, которым управляла 49-летняя женщина.
В результате столкновения Nissan врезался в ограждение и перевернулся на бок. Водителю кроссовера потребовалась помощь медиков, женщину на скорой отвезли в больницу.
Водитель ВАЗа не пострадал.
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