новости
новости
Регистрация
Авария на улице Марата в Туле: водителю Nissan потребовалась медпомощь

Авария на улице Марата в Туле: водителю Nissan потребовалась медпомощь

82-летний водитель ВАЗ 2121 не уступил дорогу Nissan Qashqai.

Дорожно-транспортное происшествие в Туле на ул. Марата напротив детского сада «Радость» произошло в 11.35. Как сообщили Myslo в отделе пропаганды Госавтоинспекции, 82-летний водитель Нивы (ВАЗ 2121) не уступил дорогу Nissan Qashqai, которым управляла 49-летняя женщина.

В результате столкновения Nissan врезался в ограждение и перевернулся на бок. Водителю кроссовера потребовалась помощь медиков, женщину на скорой отвезли в больницу.

Водитель ВАЗа не пострадал. 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:12 0
Другие статьи по темам
Событие
ДТП на трамвайных путях
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Компьютерная академия «РУБИКОН» приглашает юных туляков на мастер-класс по созданию компьютерных игр
Компьютерная академия «РУБИКОН» приглашает юных туляков на мастер-класс по созданию компьютерных игр
Крупное ДТП в Тульской области: «Пятерка» протаранила «Логан»
Крупное ДТП в Тульской области: «Пятерка» протаранила «Логан»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.