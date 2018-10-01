Авария на улице Марата в Туле: водителю Nissan потребовалась медпомощь

Дорожно-транспортное происшествие в Туле на ул. Марата напротив детского сада «Радость» произошло в 11.35. Как сообщили Myslo в отделе пропаганды Госавтоинспекции, 82-летний водитель Нивы (ВАЗ 2121) не уступил дорогу Nissan Qashqai, которым управляла 49-летняя женщина.

В результате столкновения Nissan врезался в ограждение и перевернулся на бок. Водителю кроссовера потребовалась помощь медиков, женщину на скорой отвезли в больницу.

Водитель ВАЗа не пострадал.