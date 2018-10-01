Крупное ДТП в Тульской области: «Пятерка» протаранила «Логан»

Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

В ликвидации его последствий принимали участие сотрудники ГУ МЧС.

ДТП произошло сегодня, 1 октября, в 10.45. Сообщение об аварии поступило на телефон «Единой службы спасения-112» в 11.02. Известно, что на 299-м км трассы М2 «Крым» столкнулись «Рено-Логан» и «ВАЗ-21053». К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. По имеющейся на данный момент информации, водитель «пятерки», 68-летняя женщина, выехала на встречку, где столкнулась с «Логаном» под управлением 52-летнего мужчины. В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажир «Логана». Галерея 3 Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Подробности аварии выясняются. Новость дополняется. МЧС предупреждает Уважаемые участники дорожного движения!

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефону «112» с городского или мобильного.