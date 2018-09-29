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В Тульской области мужчина задушил собутыльницу шнуром от фена

В Тульской области мужчина задушил собутыльницу шнуром от фена

А сначала он избил ее металлическим гвоздодером.

Щекинский районный суд вынес обвинительный приговор 38-летнему мужчине и 36-летней женщине — гражданам Украины, не имеющим регистрацию на территории России.

Установлено, что 22 апреля 2018 года обвиняемый распивал спиртные напитки со своей знакомой в ее квартире на ул. Л. Толстого в Щекино. Собутыльники повздорили, обвиняемый схватил металлический гвоздодер, избил им женщину, а затем задушил шнуром от фена.

Позже убийца привел в эту в квартиру свою подругу, и они вынесли из жилища бытовые приборы, мобильные телефоны, телевизоры и другую технику на общую сумму более 136 800 рублей.

В ходе следствия все похищенное было обнаружено и изъято сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил убийце наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Также преступник выплатит 100 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда бывшему мужу убитой. Он признан потерпевшим.

Подельница за кражу техники проведет полтора года в колонии-поселении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 21:20 +3
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