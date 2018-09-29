«Битва за Тулу 2»: Ринг показал, кто будет есть пряник!

Фото Дмитрия Дзюбина.

Нереальный накал эмоций, когда адреналин просто зашкаливает – это все о файт-шоу «Битва за Тулу 2», в которой лицом к лицу встретились 18 спортсменов MMA.

Битва состоялась на арене Тульского цирка, но началась она еще накануне - с «дуэли взглядов» и официальной процедуры взвешивания, которая прошла в ТРЦ «Макси». На обоих мероприятиях в этот раз присутствовал президент Федерации ММА Чеченской Республики Руслан Бачаев. Соперники встретились лицом к лицу, а после состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие бойцы основного карда.

«Клетка покажет» – до боя спортсмены старались не давать прогнозов, но и нельзя дать сопернику почувствовать слабину! Особенно, когда он провоцирует и бросает вызов. Так сделал профессиональный боец ММА, член команды «Хулиган ТИМ» Антон Прусаков. Он записал видеовызов своему сопернику Сухробу Рахминбекову — обидчику Сергея Арбузова. Оба встречались на ринге весной на файт-шоу «Битва за Тулу», в которой Арбузов потерпел поражение. Прусаков опубликовал в Instagram видео, в котором заявил о готовности «отомстить» за товарища:

– Приехал в Тулу за пряником? Получишь пряник от меня, — заявил Прусаков в видео. – Я сыт. Завтра это покажу, – ответил ему на пресс-конференции Сухроб. Кстати, Антон Прусаков не бросил спорт, когда его призвали на службу в армию. Проходит он ее в при тульском 51-м полку ВДВ. На пресс-конференции он рассказал, легко ли ему дается это совмещение: – Утром я служу, вечером – в спортзале, — сказал Прусаков. – Времени хватает. Спасибо командирам, они лояльно относятся к спорту. Спорт помогает показывать высокие результаты и на службе. Впервые в «Битве за Тулу» принимал участие бойцы клуба «Ахмат» Лом-Али Литтиев (Чеченская Республика), и Сухроб Рахимбеков (Узбекистан). – Будет серьезная битва. Хочу поблагодарить наших коллег из Чечни, что они приняли приглашение и поддержали турнир. «Ахмат» – авторитетный клуб. «Хулиган» стремится его догнать и развиваться, — отметил глава Тульской областной федерации смешанного боевого единоборства (ММА) Илья Степанов. Президент федерации СБЕ ММА Чеченской Республики Руслан Бачаев в ответном слове отметил, что руководство Республики и лично Рамзан Кадыров знает обо всех соревнованиях, в которых принимают участие члены клуба «Ахмат». – Мы первый раз в Туле и. надеемся, у вас оставим яркое впечатление. У Рамзана Ахматовича всегда напутствие хорошее. Вперед, побеждать, «Ахмат» — сила, — отметил Бачаев. Главная интрига вечера – бой Тиграна Оганесяна и Лом-Али Литтиева. – Мы планируем его выиграть досрочно, но ринг покажет. Мы готовимся показать красивый бой и победить, — отметили на пресс-конференции. Вечером пятницы увидеть своими глазами масштабное спортивное событие пришли сотни туляков. – Много людей приехали из районов, не только из Тулы. Огромная благодарность организаторам, которые проводят это мероприятие. Для нас, для правительства Тульской области, для комитета по спорту, это вектор развития. ММА обрели новые черты, новые цели. И эти цели, думаю, будут достигнуты, – отметил председатель комитета по спорту Тульской области Дмитрий Яковлев. Кстати, в пятницу, 28 сентября, отмечал день рождения Федор Емельяненко – четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам — ММА в тяжёлом весе по версии «Pride FC», двукратный — по версии «RINGS», двукратный — по версии «WAMMA», четырёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо, известный также как «последний император». В честь этого события зрители устроили бурные овации. «Если бы не Федор Емельяненко, ничего подобного в стране не было бы», — отметил Илья Степанов.

Исход боев предугадать сложно. Так, первая схватка завершилась в первом же раунде. Сергей Арбузов (представитель клуба «Юнити» из Новомосковска) техническим нокаутом одержал победу над и французом Кристианом Вуапи.

Во втором бое встретились Владимир Либеров (Калуга, клуб «Спарта») и Элман Сафаров (Тула, клуб «ХУЛИГАН Team», чемпион мира и Европы, восьмикратный чемпион России по карате). В этот раз технический нокаут принес победу калужскому спортсмену. Третий бой вечера - и снова калужанин выступает против туляка: Иван Володичев (Тула, клуб «Тульские танки») и Алексей Харламов (Калуга, клуб «Спарта»). Ее исход – победа Ивана Володичева. Он поблагодарил публику за поддержку и пожелал удачи тульским бойцам на турнире. Четвертый бой свел в октагоне Тахира «Танк» Абдулаева (Азербайджан, Баку) и Дмитрия Березина (Санкт-Петербург, клуб «Сечь ПРО»). Оба спортсмена имею за плечами по пять ярких побед на крупных состязаниях, но уже первый раунд определил расстановку сил: Абдулаев отправил Березина в тяжелый нокаут, Дмитрию потребовалась помощь медиков. Пятый бой, и в октагоне лицом к лицу встретились Максим Ларин (г.Владимир) и Денис Полехин (Тула, клуб «ХУЛИГАН Team»). Для Ларина это был первый профессиональный бой, Полехин же – матерый спортсмен, чемпион Европы и мира по панкратиону, призёр Первенства и Кубка мира по самбо. Решающим оказался второй раунд схватки: Полехин болевым приемом смог сразить противника.

Шестой бой противопоставил Алексея «Сибирский Аркан» Дутова (Иркутск) и Романа Гнездилова (Москва, клуб «Evolve Gym»). Последний – на протяжении нескольких лет выступает на профессиональной арене ММА. Поэтому было вполне ожидаемо, что Гнездилов одержит победу, ее принес во втором раунде технический нокаут. Победа для него стала второй в файт-шоу «Битва за Тулу». Седьмой бой: в октагоне встретились Сухроб Рахминбеков (Узбекистан, клуб «Ахмат») и Антон Прусаков (Тула, клуб «ХУЛИГАН Team»). Второй раунд определил, «кому есть пряник»: Сухроб с «вертушки» ногой отправил Антона в нокаут. Восьмой бой свел Нурсултана «Блэк» Ражибоева (Узбекистан, клуб «Ахмат») и Андрея Селедцова (Ухта, клуб «Nordland Сечь ПРО»). Во втором раунде Андрей допустил ошибку и попался на болевой прием. Победа досталась Нурсултану.