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В Туле на ул. Первомайской водитель «Нексии» устроил серьезное ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на ул. Первомайской водитель «Нексии» устроил серьезное ДТП

Мужчина отказался пройти медосвидетельствование.

27 сентября в 19.55 в Туле на улице Первомайской 33-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия», по предварительным данным, выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Логан».
 
В аварии пострадали три человека: оба водителя и 37-летний пассажир «Нексии».  Медицинскую помощь им оказали в больнице.
 
В УГИБДД по Тульской области уточнили, что водитель «Дэу» ранее был лишен прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В этот раз мужчина отказался пройти медосвидетельствование. Он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
 
За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения мужчине грозит уголовное наказание.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:00 +3
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