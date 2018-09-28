В Туле на ул. Первомайской водитель «Нексии» устроил серьезное ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

27 сентября в 19.55 в Туле на улице Первомайской 33-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия», по предварительным данным, выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Логан».

В аварии пострадали три человека: оба водителя и 37-летний пассажир «Нексии». Медицинскую помощь им оказали в больнице.

В УГИБДД по Тульской области уточнили, что водитель «Дэу» ранее был лишен прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В этот раз мужчина отказался пройти медосвидетельствование. Он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения мужчине грозит уголовное наказание.