«Газпром» завершил подготовку к отопительному сезону в Туле

Плановые ремонтные и профилактические работы на газопроводах и объектах произведены в полном объеме.

Специалисты АО «Газпром газораспределение Тула» завершили подготовку газового хозяйства региона к прохождению осенне-зимнего периода 2018−2019 гг.

Выполнено приборное обследование 5011,5 км газопроводов на герметичность, обнаружено и устранено 358 мест повреждения изоляции. На 100% завершено техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт газорегуляторных и шкафных пунктов, а также технологического оборудования. Для снижения риска коррозии произведена окраска 22,8 км надземных газопроводов.

Перед началом отопительного сезона «Газпром газораспределение Тула» напоминает жителям о необходимости строгого соблюдения правил эксплуатация бытового газового оборудования, своевременного проведения его технического обслуживания и недопущении выполнения самовольных работ по установке, замене и ремонту газовых приборов.