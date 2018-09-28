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«Газпром» завершил подготовку к отопительному сезону в Туле

«Газпром» завершил подготовку к отопительному сезону в Туле

Плановые ремонтные и профилактические работы на газопроводах и объектах произведены в полном объеме.

Специалисты АО «Газпром газораспределение Тула» завершили подготовку газового хозяйства региона к прохождению осенне-зимнего периода 2018−2019 гг.

Выполнено приборное обследование 5011,5 км газопроводов на герметичность, обнаружено и устранено 358 мест повреждения изоляции. На 100% завершено техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт газорегуляторных и шкафных пунктов, а также технологического оборудования. Для снижения риска коррозии произведена окраска 22,8 км надземных газопроводов.

Перед началом отопительного сезона «Газпром газораспределение Тула» напоминает жителям о необходимости строгого соблюдения правил эксплуатация бытового газового оборудования, своевременного проведения его технического обслуживания и недопущении выполнения самовольных работ по установке, замене и ремонту газовых приборов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:39 +1
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