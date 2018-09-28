1 октября в Туле откроется Яндекс.Лицей

В нем будут созданы три учебные группы по 12 человек.

1 октября в 16.30 в зале «Квант-музея» состоится открытие проекта Яндекс. Лицей на базе детского технопарка «Кванториум».

Проект позволит школьникам 8−9-х классов получить практические навыки программирования на языке Python, который является одним из самых востребованных.

Старт проекта для региона был дан в августе этого года. Конкурсный отбор как учащихся, так и педагогов проводили специалисты компании Яндекс. Для поступления подали заявки более 150 человек. Претенденты проходили дистанционное тестирование на сайте компании, а затем и очное собеседование с педагогами на базе детского технопарка «Кванториум». По итогам вступительных испытаний в 2018—2019 году планируется открытие трёх учебных групп по 12 человек.

Все занятия для учащихся бесплатны.

Яндекс. Лицей — это погружение в программирование, формирование практических навыков, поиск индивидуальных подходов к каждой задаче и умение работать в команде. В детском технопарке есть много различных образовательных программ, в том числе в IT-отрасли, такие как «Раннее программирование» и «Школа информационной безопасности», которая также стартует 1 октября. Проект Яндекса станет еще одним важным звеном в цифровом развитии региона.

Яндекс. Лицей работает на 131 площадке почти в половине регионов России, а также в Казахстане.

В Тульской области проект реализуется в рамках соглашения, заключенного между ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» и ООО «Яндекс».