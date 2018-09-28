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В Богородицке школьник попал под колёса «Лады», внезапно выбежав на дорогу
Фото: vk.com/svslv

В Богородицке школьник попал под колёса «Лады», внезапно выбежав на дорогу

Пострадавшего 11-летнего мальчика госпитализировали в больницу Новомосковска.

По словам очевидцев, на улице Коммунаров в Богородицке «Лада» сбила школьника. Судя по всему, мальчик получил серьёзные травмы – после наезда он до прибытия медиков лежал на проезжей части без движения.

В отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области уточнили обстоятельства случившегося:

«По предварительным данным, 11-летний мальчик выбежал на проезжую часть из-за стоящего автомобиля, в не оборудованном для перехода улицы месте. В результате на него совершил наезд автомобиль ВАЗ под управлением 28-летнего мужчины».

Пострадавшего ребенка госпитализировали в новомосковскую городскую больницу.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:01 +1
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Место
Тульская областьБогородицк

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