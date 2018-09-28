В Богородицке школьник попал под колёса «Лады», внезапно выбежав на дорогу

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По словам очевидцев, на улице Коммунаров в Богородицке «Лада» сбила школьника. Судя по всему, мальчик получил серьёзные травмы – после наезда он до прибытия медиков лежал на проезжей части без движения.

В отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области уточнили обстоятельства случившегося:

«По предварительным данным, 11-летний мальчик выбежал на проезжую часть из-за стоящего автомобиля, в не оборудованном для перехода улицы месте. В результате на него совершил наезд автомобиль ВАЗ под управлением 28-летнего мужчины».

Пострадавшего ребенка госпитализировали в новомосковскую городскую больницу.