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Выходные в Тульской области будут холодными и пасмурными

Выходные в Тульской области будут холодными и пасмурными

По ночам возможны заморозки, а днём температура поднимется не выше 10 градусов.

Согласно прогнозам сайта «Метеоинфо», в субботу и воскресенье в регионе будет переменная облачность, местами с прояснениями. В субботу ожидается небольшой дождь, в воскресенье без осадков.

Ночью температура воздуха опустится до -1, днём – не более +10. Ветер западной четверти, лёгкий, до четырёх метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы – 740-750 мм рт. ст.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:15 +5
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