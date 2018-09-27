Под Тулой изъята крупная партия поддельного алкоголя на сумму более 3 млн рублей

Узловская прокуратура направила дело в суд для рассмотрения по существу.

Утверждено обвинительное заключение по обвинению жителя Узловского района 35-летнего Павла Б. в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ (приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенном в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Следствием установлено, что в период времени с апреля 2016 года до октября 2017 года, Павел Б, находясь на территории торгового комплекса «Тройка», расположенного в Киреевском районе Тульской области, встретился с неизвестным лицом, которое предложило ему приобрести алкогольную продукцию немаркированную федеральными специальными марками и акцизными марками, в том числе, и маркированную поддельными федеральными специальными марками и поддельными акцизными марками.

Так Павел Б. приобрел 27 340 бутылок алкогольной продукции на общую сумму 3 313 264, 88 рубля, которую незаконно хранил в складских помещениях г. Узловая. Часть данной продукции в количестве 52 бутылок на общую сумму 5029,16 рубля, Павел Б. незаконно реализовал в ходе оперативного мероприятия «Проверочная закупка».

Остальная алкогольная продукция, в количестве 27 288 бутылок на общую сумму 3 308 235, 72 рубля, была изъята сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено в Узловский городской суд для рассмотрения по существу.