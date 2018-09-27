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Тульский театр «Анти» выступил на фестивале уличных искусств в Санкт-Петербурге
Фото Максима Останкина.

Тульский театр «Анти» выступил на фестивале уличных искусств в Санкт-Петербурге

Актеры показали спектакль «О чем ты молчишь» и перфоманс «Типичный академизм».

Тульский театр «АНТИ» выступил на фестивале уличных искусств «Улитка» в Санкт-Петербурге. Актеры представили зрителям два спектакля.
 
Этот коллектив достаточно молодой, ему всего два месяца. Для ребят участие в фестивале уличных театров стало дебютным. О том, как приняли актеров петербуржцы, корреспонденту Myslo рассказала режиссер театра Соня Иванова.
 
 
- Мы показывали спектакль «О чем ты молчишь». В определенный момент, отношения между людьми не вызывают никаких эмоций. Череда препятствий, которую мы создаём друг другу своим молчанием, омертвляет любые чувства. Становится просто всё равно. Но всего один звонок и можно всё вернуть. Надо? Важно? А что было бы, если не молчать?
 
Спектакль, который рассказывает нам о самой обычной бытовой ситуации двух некогда любивших друг друга людей, их размышления и чувства, затрагивающие каждого зрителя. Потому что у каждого из нас были похожие моменты, — рассказала Соня.
 
 
Также актеры показывали перформанс «Типичный академизм».
 
- Одиночество, самобытие, существование. Что определяет предыдущее? Что способствует настоящему? Непробиваемая стена между актером и зрителем, между показом и восприятием. Возможна ли победа человека над собой? Перформанс о четвертой стене между актером и зрителем, о его труде, который он вкладывает, о его чувствах, которыми он делится, — рассказывает Соня.
 
По словам режиссера, зрители хорошо приняли актеров. Несмотря на то, что первый спектакль шел 40 минут, люди простояли всё это время с железной выдержкой.
 
- Но самое ценное, что на следующий день к нам подошла женщина и сказала «спасибо», ведь после нашего спектакля она приехала домой и помирилась с мужем. Для меня это самый главный показатель нашей работы — находить отклик в душе зрителей и заряжать их, - заключила Соня Иванова.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:23 +3
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