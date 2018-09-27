Тульский театр «Анти» выступил на фестивале уличных искусств в Санкт-Петербурге

Фото Максима Останкина.

Тульский театр «АНТИ» выступил на фестивале уличных искусств «Улитка» в Санкт-Петербурге. Актеры представили зрителям два спектакля.

Этот коллектив достаточно молодой, ему всего два месяца. Для ребят участие в фестивале уличных театров стало дебютным. О том, как приняли актеров петербуржцы, корреспонденту Myslo рассказала режиссер театра Соня Иванова.

- Мы показывали спектакль «О чем ты молчишь». В определенный момент, отношения между людьми не вызывают никаких эмоций. Череда препятствий, которую мы создаём друг другу своим молчанием, омертвляет любые чувства. Становится просто всё равно. Но всего один звонок и можно всё вернуть. Надо? Важно? А что было бы, если не молчать?

Спектакль, который рассказывает нам о самой обычной бытовой ситуации двух некогда любивших друг друга людей, их размышления и чувства, затрагивающие каждого зрителя. Потому что у каждого из нас были похожие моменты, — рассказала Соня.

Также актеры показывали перформанс «Типичный академизм».

- Одиночество, самобытие, существование. Что определяет предыдущее? Что способствует настоящему? Непробиваемая стена между актером и зрителем, между показом и восприятием. Возможна ли победа человека над собой? Перформанс о четвертой стене между актером и зрителем, о его труде, который он вкладывает, о его чувствах, которыми он делится, — рассказывает Соня.