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На Казанской набережной Тулы пройдёт фестиваль «Здоровое сердце»
Фото из архива MySlo

На Казанской набережной Тулы пройдёт фестиваль «Здоровое сердце»

Организаторы подготовили для горожан интересную спортивную программу.

Туляков приглашают принять участие в спортивном фестивале «Здоровое сердце». Организаторы – федерация спорта сверхлегкой авиации Тульской области и спортивная федерация дартс при поддержке администрации города и комитета Тульской области по спорту.

Фестиваль состоится в субботу, 29 сентября, в 12.00, на Казанской набережной Упы. Для туляков подготовлена насыщенная спортивная программа: 

  • выступление музыкальных и танцевальных коллективов,
  • мастер-класс по латиноамериканским танцам,
  • выступление мини-цирка,
  • показательные выступления различных спортивных единоборств,
  • детская анимация,
  • веселые старты,
  • интерактивные спортивные площадки (сверхлегкая авиация, парашюты, воздушные шары, мототехника),
  • площадка Поискового отряда «Лиза Алерт»,
  • мастер-классы для детей и взрослых,
  • бесплатный тир,
  • мастер-класс по стрельбе из лука,
  • аква-грим и многое другое. 

К участию приглашаются все желающие, вход свободный. 

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:42 +3
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