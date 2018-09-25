На Казанской набережной Тулы пройдёт фестиваль «Здоровое сердце»

Фото из архива MySlo

Туляков приглашают принять участие в спортивном фестивале «Здоровое сердце». Организаторы – федерация спорта сверхлегкой авиации Тульской области и спортивная федерация дартс при поддержке администрации города и комитета Тульской области по спорту.

Фестиваль состоится в субботу, 29 сентября, в 12.00, на Казанской набережной Упы. Для туляков подготовлена насыщенная спортивная программа:

выступление музыкальных и танцевальных коллективов,

мастер-класс по латиноамериканским танцам,

выступление мини-цирка,

показательные выступления различных спортивных единоборств,

детская анимация,

веселые старты,

интерактивные спортивные площадки (сверхлегкая авиация, парашюты, воздушные шары, мототехника),

площадка Поискового отряда «Лиза Алерт»,

мастер-классы для детей и взрослых,

бесплатный тир,

мастер-класс по стрельбе из лука,

аква-грим и многое другое.