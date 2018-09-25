Фото из архива MySlo
На Казанской набережной Тулы пройдёт фестиваль «Здоровое сердце»
Организаторы подготовили для горожан интересную спортивную программу.
Туляков приглашают принять участие в спортивном фестивале «Здоровое сердце». Организаторы – федерация спорта сверхлегкой авиации Тульской области и спортивная федерация дартс при поддержке администрации города и комитета Тульской области по спорту.
Фестиваль состоится в субботу, 29 сентября, в 12.00, на Казанской набережной Упы. Для туляков подготовлена насыщенная спортивная программа:
- выступление музыкальных и танцевальных коллективов,
- мастер-класс по латиноамериканским танцам,
- выступление мини-цирка,
- показательные выступления различных спортивных единоборств,
- детская анимация,
- веселые старты,
- интерактивные спортивные площадки (сверхлегкая авиация, парашюты, воздушные шары, мототехника),
- площадка Поискового отряда «Лиза Алерт»,
- мастер-классы для детей и взрослых,
- бесплатный тир,
- мастер-класс по стрельбе из лука,
- аква-грим и многое другое.
К участию приглашаются все желающие, вход свободный.
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