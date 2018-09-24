Фото из архива Myslo.
В Тульской области за уик-энд сотрудники ГИБДД поймали более 50 пьяных водителей
На нарушителей составлены административные протоколы.
С 21 по 23 сентября в Тульской области сотрудники ГИБДД выявили 55 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения. Их них 19 человек отказались пройти медосвидетельствование. На них составлены протоколы по ст. 12.26 КоАП РФ.
Кроме того, было выявлено пять водителей, ранее привлекавшихся к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.
ТУЛЬСКАЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ
ГИБДД напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в 30 тыс. рублей и лишение права управления на 1,5−2 года. В случае же рецидива водителя ждет уже уголовное наказание:
- штраф в 200−300 тыс. рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за 1−2 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (до 3 лет);
- обязательные работы (до 480 часов) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (до 3 лет);
- принудительные работы (до 2 лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (до 2 лет);
- лишение свободы (до 2 лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (до 3 лет).
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