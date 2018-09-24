В Тульской области за уик-энд сотрудники ГИБДД поймали более 50 пьяных водителей

Фото из архива Myslo.

С 21 по 23 сентября в Тульской области сотрудники ГИБДД выявили 55 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения. Их них 19 человек отказались пройти медосвидетельствование. На них составлены протоколы по ст. 12.26 КоАП РФ.

Кроме того, было выявлено пять водителей, ранее привлекавшихся к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

ТУЛЬСКАЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ

ГИБДД напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в 30 тыс. рублей и лишение права управления на 1,5−2 года. В случае же рецидива водителя ждет уже уголовное наказание: