В торговых центрах туляки могут сделать бесплатную прививку от гриппа

Фото Алексея Пирязева

В Тульской области продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Прививку можно сделать в поликлиниках, амбулаториях, на ФАПах, а с 22 сентября – еще и в крупных торговых центрах областной столицы. Каждые выходные медики будут работать в ТРЦ «Демидовский», «Гостиный двор», «Сарафан», «Макси» и «Глобус».

В субботу, 22 сентября, мобильные комплексы посетили Алексин, Ефремов и Новомосковск. В амбулатории «Рассвет» в поселке Плеханово вакцинация прошла в рамках программы «Всей семьей гриппу – бой!».

23 сентября с 10.00 до 15.00 медики будут работать в отдельных комнатах в ТЦ «Демидовский», «Сарафан» и «Гостиный двор», мобильные комплексы – на парковках ТЦ «Глобус» и ТРЦ «Макси».

Вакцинация проводится бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт.

Всех желающих сделать профилактику от гриппа перед прививкой осматривает врач. Обязательные условия: температура тела не должна быть больше 37 °C, давление — в пределах нормы, не должно быть признаков простудных заболеваний и аллергии на куриный белок.

После прививки медики в течение получаса наблюдают состояние пациентов. Все желающие также могут получить сертификат. В нем указано, в какое время человек сделал прививку и какая вакцина использовалась.

Только за первый час работы на парковке ТРЦ «Макси» прививку сделали более 50 человек. Медики утверждают, что вакцины хватит на всех.

Ирина Яковлева, заместитель главного врача по лечебной работе ГУЗ «Городской больницы № 9 г. Тулы»:

Ирина Яковлева – Если мы видим, что желающих много, и вакцина заканчивается, мы просто подвозим еще. В сезон заболеваемости риск заболеть остается всегда, но вовремя сделанная прививка — это гарантия от возможных осложнений. В первую очередь вакцинация рекомендуется детям и людям, страдающим хроническими заболеваниями. Также в группу риска входят медицинские работники, учителя, работники сферы обслуживания и транспорта. Мы используем российскую вакцину «Совигрипп». Она разрабатывается каждый год, учитывая прогнозируемые штаммы гриппа на предстоящий сезон. Мобильный комплекс работает до 15.00, но если будут еще желающие сделать прививку, мы продолжим работу.

Myslo пообщался с участниками акции.

Дмитрий Прудников – Я делаю прививку от гриппа уже не первый год. У меня двое маленьких детей: старшему 5 лет, младшему 2 месяца. Сами понимаете, болеть нельзя, ведь они от тебя могут вирус подхватить. Прививка безболезненная, по опыту прошлых лет могу сказать точно, что она помогает. Прошлой осенью сделал, и действительно за год ни разу не заболел.

Вера Терёхина – У нас в семье все делают прививки от гриппа: муж — на работе, дети — в поликлинике. Я в прошлом году делала платную прививку, а вот сегодня поехали с детьми за покупками в торговый центр, и мне предложили пройти вакцинацию прямо здесь, все бесплатно. Это очень удобно. Дети маленькие: старшая ходит в детский сад, младший пока нет. Болеют они довольно часто, не хотелось бы быть источником инфекции для них.

Сергей Челноков – Профилактика — дело очень нужное. Болеть не выгодно, и в первую очередь финансово, сейчас работать надо. Я делаю прививку уже третий год подряд. Многие говорят, что после нее перебаливают, у меня лично такого ни разу не было. Мне вакцина помогает, даже простуду переношу легче и проходит она быстрее. Я всем рекомендую.

Галина Щербакова – Я делаю прививку от гриппа уже лет 10. Мне очень помогает, за это время я ни разу гриппом не болела. А теперь еще можно и время не тратить на поход в поликлинику, идешь в магазин и за одно сразу делаешь прививку. Я к здоровью очень внимательно отношусь, занимаюсь спортом — скандинавской ходьбой и в зале. Каждое утро принимаю контрастный душ. Стараюсь придерживаться правильного питания — в моем рационе много фруктов и овощей.

Дмитрий Павлушин – Я каждый год прививку делаю, еще с тех времен, когда служил в МВД. Уже лет 10 там не работаю, а привычка осталась. Все прививки переношу хорошо, в этот раз семью с собой не привез, потому что они приболели. Я за то, чтобы вакцинацию проводить, когда тепло. Я верю в науку, после прививки, думаю, хуже точно не будет.

Для профилактики заболеваний медики рекомендуют сделать прививку от гриппа не позднее 1 декабря, а также соблюдать простые правила:

По возможности сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте,

Пользуйтесь маской в местах скопления людей,

Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют,

Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта,

Промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта,

Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь, и регулярно делайте влажную уборку,

Увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь,

По рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет,

В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе начинайте приём противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учётом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата),

Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.

Чтобы поддержать организм в осенне-зимний период также рекомендуется включить в рацион продукты, богатые витамином С, и использовать настои с корнем имбиря.