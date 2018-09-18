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Житель Тульской области угнал авто, чтобы отвезти девушку домой

Житель Тульской области угнал авто, чтобы отвезти девушку домой

Однако горе-угонщику не удалось этого сделать.

19-летний житель одного из поселков недалеко от Узловой решил отвезти домой в Новомосковск свою 17-летнюю знакомую. При этом он сам находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел машины.

Чтобы осуществить задуманное, парень угнал ВАЗ-2105. Для него это оказалось несложно, ведь двери в авто были незаперты, а в бардачке лежали ключи. Пьяный водитель с подругой приехал в Новомосковск.

В городе, предположительно, парень остановился на обочине из-за неисправности машины.

– В это время на их транспортное средство и признаки опьянения у водителя обратил внимание экипаж ДПС, патрулировавший участок автодороги. При дальнейшей проверке выяснилось, что 19-летний молодой человек находится за рулем неправомерно, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области,

Парня доставили в полицию для разбирательства. Подозреваемый признался в нарушении законодательства. В отделе МВД России по Узловскому району возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:49 +6
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