Тулячки примерили короны в эфире Первого канала

Фото модельного агентства «Линда».

23 сентября в эфир Первого канала выйдет очередной выпуск детского телешоу «Лучше всех» с Максимом Галкиным. По традиции, в нем участвуют дети от 3 до 12 лет с разными уникальными способностями.

На этот раз героиней программы станет 7-летняя жительница Подмосковья. Девочка уже несколько лет создает настоящие короны.

В роли звездного эксперта программы выступил известный российский кутюрье Валентин Юдашкин. Он оценил работы юной мастерицы и устроил настоящий мастер-класс.

Модели тульского агентства «Линда» продемонстрировали платья из коллекции дизайнера и короны, созданные героиней программы.

Директор модельного агентства «Линда» Алла Бурлина с участницами показа.

– Мы очень давно сотрудничаем с Домом моды Валентина Юдашкина, поэтому с радостью приняли приглашение представить его коллекцию на телешоу. Кстати, этой весной наши юные модели открывали Неделю моды в Москве с его новой детской коллекцией. Тогда нашими коллегами по подиуму стали дети Филиппа Киркорова, дочери Жасмин, Татьяны Навки и Аллы Пугачевой, — рассказала Myslo Алла Бурлина, директор модельного агентства «Линда».