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Тулячки примерили короны в эфире Первого канала
Фото модельного агентства «Линда».

Тулячки примерили короны в эфире Первого канала

Модели агентства «Линда» приняли участие в съемках телешоу «Лучше всех».

23 сентября в эфир Первого канала выйдет очередной выпуск детского телешоу «Лучше всех» с Максимом Галкиным. По традиции, в нем участвуют дети от 3 до 12 лет с разными уникальными способностями.

На этот раз героиней программы станет 7-летняя жительница Подмосковья. Девочка уже несколько лет создает настоящие короны.

В роли звездного эксперта программы выступил известный российский кутюрье Валентин Юдашкин. Он оценил работы юной мастерицы и устроил настоящий мастер-класс.

Модели тульского агентства «Линда» продемонстрировали платья из коллекции дизайнера и короны, созданные героиней программы.

Директор модельного агентства «Линда» Алла Бурлина с участницами показа.

– Мы очень давно сотрудничаем с Домом моды Валентина Юдашкина, поэтому с радостью приняли приглашение представить его коллекцию на телешоу. Кстати, этой весной наши юные модели открывали Неделю моды в Москве с его новой детской коллекцией. Тогда нашими коллегами по подиуму стали дети Филиппа Киркорова, дочери Жасмин, Татьяны Навки и Аллы Пугачевой, — рассказала Myslo Алла Бурлина, директор модельного агентства «Линда».

Галерея
Тулячки примерили короны в эфире Первого канала, Фото: 1
Тулячки примерили короны в эфире Первого канала, Фото: 2
Тулячки примерили короны в эфире Первого канала, Фото: 3
Тулячки примерили короны в эфире Первого канала, Фото: 4
Тулячки примерили короны в эфире Первого канала, Фото: 5
Тулячки примерили короны в эфире Первого канала, Фото: 6
Тулячки примерили короны в эфире Первого канала, Фото: 7
Тулячки примерили короны в эфире Первого канала, Фото: 8
Тулячки примерили короны в эфире Первого канала, Фото: 9
Тулячки примерили короны в эфире Первого канала, Фото: 10
Тулячки примерили короны в эфире Первого канала, Фото: 11
Тулячки примерили короны в эфире Первого канала, Фото: 12
Тулячки примерили короны в эфире Первого канала, Фото: 13
Тулячки примерили короны в эфире Первого канала, Фото: 14
Тулячки примерили короны в эфире Первого канала, Фото: 15
Тулячки примерили короны в эфире Первого канала, Фото: 16
Тулячки примерили короны в эфире Первого канала, Фото: 17
Тулячки примерили короны в эфире Первого канала, Фото: 18
Тулячки примерили короны в эфире Первого канала, Фото: 19
Тулячки примерили короны в эфире Первого канала, Фото: 20
Тулячки примерили короны в эфире Первого канала, Фото: 21
Тулячки примерили короны в эфире Первого канала, Фото: 22
Тулячки примерили короны в эфире Первого канала, Фото: 23
Тулячки примерили короны в эфире Первого канала, Фото: 24
Тулячки примерили короны в эфире Первого канала, Фото: 25
Тулячки примерили короны в эфире Первого канала, Фото: 26
Тулячки примерили короны в эфире Первого канала, Фото: 27
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:53 0
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