Скончался водитель троллейбуса, врезавшегося в жилой дом в Туле

Фото Дмитрия Дзюбина.

Мужчина умер 13 сентября в больнице, не приходя в сознание.

Напомним, ДТП на ул. Дм. Ульянова в Туле произошло около десяти часов вечера 6 сентября.

Водитель троллейбуса №5 ехал по маршруту, когда ему внезапно стало плохо и он потерял сознание. Троллейбус, оставшись без управления, откатился назад и врезался в дом, пробив насквозь стену в одной из квартир. Находившейся в квартире 90-летней женщине потребовалась помощь медиков: травм у нее не было, но она сильно испугалась грохота обвалившейся стены.

На скорой водитель был госпитализирован в реанимацию. Оказалось, что у него случился инсульт мозга (перед выходом на смену мужчина проходил медосмотр, его состояние не вызывало опасений).

Также в результате ДТП была госпитализирована 69-летняя кондуктор, у нее перелом ребер и плеча.

Сегодня Myslo сообщил источник в медучреждении, что 52-летний водитель после случившегося впал в кому и, не приходя в сознание, скончался 13 сентября. Причина смерти – обширное кровоизлияние в мозг.

Кондуктор продолжает оставаться в больнице в хирургическом отделении.