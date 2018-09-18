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Скончался водитель троллейбуса, врезавшегося в жилой дом в Туле
Фото Дмитрия Дзюбина.

Скончался водитель троллейбуса, врезавшегося в жилой дом в Туле

Мужчина умер 13 сентября в больнице, не приходя в сознание.

Напомним, ДТП на ул. Дм. Ульянова в Туле произошло около десяти часов вечера 6 сентября. 

Водитель троллейбуса №5 ехал по маршруту, когда ему внезапно стало плохо и он потерял сознание. Троллейбус, оставшись без управления, откатился назад и врезался в дом, пробив насквозь стену в одной из квартир. Находившейся в квартире 90-летней женщине потребовалась помощь медиков: травм у нее не было, но она сильно испугалась грохота обвалившейся стены.

На скорой водитель был госпитализирован в реанимацию. Оказалось, что у него случился инсульт мозга (перед выходом на смену мужчина проходил медосмотр, его состояние не вызывало опасений). 
 
Также в результате ДТП была госпитализирована 69-летняя кондуктор, у нее перелом ребер и плеча.
 
Сегодня Myslo сообщил источник в медучреждении, что 52-летний водитель после случившегося впал в кому и, не приходя в сознание, скончался 13 сентября. Причина смерти – обширное кровоизлияние в мозг. 
 
Кондуктор продолжает оставаться в больнице в хирургическом отделении.
 
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В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 1
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 2
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 3
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 4
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 5
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 6
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 7
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 8
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 9
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 10
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 11
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 12
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 13
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 14
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 15
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:08 +2
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