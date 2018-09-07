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В Туле троллейбус врезался в дом: У водителя случился инсульт

В Туле троллейбус врезался в дом: У водителя случился инсульт

Сейчас водитель находится в больнице.

ДТП с участием троллейбуса, случившееся 6 сентября на ул. Дм. Ульянова в Туле, прокомментировал директор МКП «Тулгорэлектротранс» Алексей Марушкин.

Он рассказал, что троллейбус №5 двигался по маршруту вверх по ул. Дм. Ульянова. Внезапно 52-летний водитель почувствовал себя плохо и потерял сознание. В результате троллейбус покатился назад, пересек встречную полосу движения и врезался в многоэтажный дом. 

Скатываясь с горки, общественный транспорт набрал скорость и врезался в пятиэтажный дом №13. Удар был такой силы, что стена дома оказалась пробита насквозь.  Находившейся дома 90-летней женщине потребовалась помощь медиков: травм у нее нет, но она сильно испугалась грохота обвалившейся стены.

Прибывшие на место медики диагностировали у водителя инсульт и срочно госпитализировали его в больницу им. Ваныкина. 

Также в ДТП пострадала кондуктор – получила перелом руки и ушиб ребер. Пассажиров в транспортном средстве в момент аварии не было.

Алексей Марушкин рассказал, что пострадавший водитель имеет многолетний опыт работы и к его трудовой деятельности нареканий никогда не было. Перед выходом на рейс он, как обычно, прошел медосмотр. Рабочий день его начался после обеда – во вторую смену. 

По словам директора Тулгорэлектротранса, на предприятии началась служебная проверка по факту ДТП. До ее окончания поврежденный в результате аварии троллейбус будет находиться в депо. По окончании он будет восстановлен и возвращен на маршрут. 

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В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 1
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 2
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 3
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 4
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 5
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 6
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 7
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 8
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 9
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 10
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 11
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 12
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 13
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 14
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 15
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:10 +1
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