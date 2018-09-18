Куда из Тулы увезут бездомных собак

Фото из группы приюта «Мокрый нос» в соцсетях.

Отлавливать бездомных животных в Тульской области перестали весной: изменились требования законодательства, а значит, и условия действовавших контрактов с подрядчиками перестали соответствовать букве закона. Пришлось объявлять новый аукцион. Но он несколько раз срывался из-за отсутствия желающих: ни у кого из коммерческих организаций не было столько помещений, чтобы разместить бездомных животных. Да и стоимость самого контракта была невысокой.

Получивший в итоге муниципальный контракт благотворительный фонд «Ника» – едва ли не единственный вариант для Тулы, а также Щекино и Узловой, решить вопрос с бездомными животными. Во-первых, у фонда достаточно вольеров для животных, а во-вторых, нехватку средств, например на прививки собак или транспортные расходы, компенсируют за счет спонсорских взносов.

У фонда «Ника» имеются два приюта, располагаются они в Московской области: один в Зеленограде, а второй недалеко от города. О том, как будет организована работа с беспризорными животными, на минувшей неделе журналистам рассказала директор фонда Вера Митина:

Вера Митина – В приюте «Мокрый нос», где мы будем содержать основную часть бездомных животных, помещений достаточно, чтобы разместить 800 животных. Кроме этого в самом Зеленограде расположен приют «Ника», где могут жить до 350 хвостатых. В рамках муниципального контракта фонд должен за год отловить 805 собак в Туле, 200 в Щекино и 100 в Узловой. То есть площадей для содержания животных у нас достаточно.

В приюте «Мокрый нос», кстати, уютно и светло. Он новый, помещения для собак построены только в этом году на средства спонсоров и неравнодушных граждан. Вольеры закрытые – находятся не на улице, а в небольших одноэтажных домиках.

При максимальной загрузке животных будут размещать не более чем по двое в вольере. Пол и стены выложены плиткой, но собаки будут спать не на полу, а на специальных лежаках.

Территория приюта большая, а это значит, что есть место для выгула. Построена ветеринарная клиника, сейчас продолжается возведение здания, где будут находиться кошки и разместится склад.

По условиям контракта, подрядчик должен содержать животных в течение 180 дней, а потом возвращать в привычную среду. Но Вера Митина отметила, что животных не будут возвращать обратно:

– В первую очередь, будем искать им хозяев. Но мы реально смотрим на вещи. В действительности найти новый дом удается примерно 30% животных. Не все бездомные собаки социализированы и могут жить с человеком. Поэтому через полгода тех, кого не сможем пристроить, будем оставлять у себя. За полгода жизни в приюте собака привыкает к условиям, к тому, что её кормят. Это будет неправильно – снова лишать её этого.

В рамках контракта стоимость работы приюта в трех муниципалитетах Тульской области – 10 млн рублей, денег хватит на содержание тысячи животных в течение полугода, из расчета 50 рублей в сутки. Предполагается, что этой суммы должно хватать на медицинскую помощь и лечение, прививку от бешенства, а также питание и уход. Другие различные прививки от инфекционных заболеваний и содержание спустя шесть месяцев будут уже за счет средств спонсоров.

Когда в Туле работал «Континент +», то приют располагался в Ленинском районе. Если вдруг питомец потерялся, можно было приехать и узнать, не забрали ли его случайно при отлове. Но в Зеленоград путь неблизкий. Однако и здесь нашлось решение. Уже сейчас на сайте fond-nika.ru создана вкладка «Отлов», где есть рубрикатор «Тула» и «Щекино», в разработке – «Узловая».

В них уже размещаются фотографии всех отловленных в каждом муниципалитете собак, а также публикуется информация о судьбе животных: где они жили, в каких условиях, в каком состоянии попали в приют, какие процедуры им делаются и так далее.

Рубрикатор также позволяет не выходя из дома уточнить, не попала ли в приют ваш потеряшка, или просто выбрать себе питомца.

В обоих случаях животное привезут бесплатно, достаточно связаться с фондом по электронной почте info@fond-nika.ru и объяснить, какую именно собаку вы собираетесь забрать.

А сделать это будет легко: у каждой собаки свое имя. Если же известна кличка, то она сохранится и будет указана на сайте.

Контракт с фондом «Ника» на отлов животных в Тульской области заключен на год. Поэтому еще в начале общения с журналистами Вера Митина отметила, что по окончании действия договора вновь заявляться на конкурс фонд не факт, что будет:

– Мы понимаем, что, скорее всего, за год не сможем пристроить всех животных. Поскольку за это время все места будут заняты, мы уже не будем претендовать на продление муниципального контракта. Любой фонд, который честно работает и имеет столько площадей, сколько есть у нас, не будет по контракту работать больше года.