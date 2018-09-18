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В Щёкино парня сбили на пешеходном переходе
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Щёкино парня сбили на пешеходном переходе

Пострадавшему оказали медпомощь в больнице.

17 сентября в 19.45 в Щекино на улице Советской 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 сбил 17-летнего пешехода. По предварительным данным, парень переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Молодой человек с различными травмами был доставлен в районную больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:06 0
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