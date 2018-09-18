В Щёкино парня сбили на пешеходном переходе

Фото УГИБДД по Тульской области.

17 сентября в 19.45 в Щекино на улице Советской 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 сбил 17-летнего пешехода. По предварительным данным, парень переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Молодой человек с различными травмами был доставлен в районную больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.