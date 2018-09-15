В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею

фото Дмитрия Чербы.

Молодежная команда из Тульской области – «Новомосковский хоккейный клуб» (НХК) впервые принимает участие в таких соревнованиях. Главный тренер команды – мастер спорта международного класса, чемпион России, участник Чемпионата Мира Юрий Кузнецов. Команда была создана по инициативе губернатора Алексея Дюмина.

– Впервые открытие нового сезона Национальной молодежной хоккейной лиги проходит в Новомосковске, впервые наша команда участвует в чемпионате. Это большая заслуга всех, кто сейчас находится в этом зале. В первую очередь – наших спортсменов, которые не боятся трудностей и добиваются поставленных целей», – сказал на открытии чемпионата заместитель губернатора Вячеслав Федорищев.

Он поблагодарил всех, кто участвовал в создании, подготовке «Новомосковского хоккейного клуба», поддерживает развитие хоккея в регионе в целом.

Также со стартом нового сезона присутствующих поздравили президент «Новомосковского хоккейного клуба» Александр Ковалев, мастер спорта международного класса по рукопашному бою, неоднократная чемпионка Европы, чемпионка мира Инна Жданова, и заместитель главы администрации Новомосковска Алексей Бирюлин.

Символичным вбросом шайбы почетные гости дали начало первому официальному матчу НМХЛ. «Новомосковский хоккейный клуб» встретился с бронзовым призером прошлого сезона ярославским «Локо-Юниором» и победил со счетом 4:1.

С победой в первой игре НМХЛ тульских хоккеистов поздравил Губернатор Алексей Дюмин.

Вторая игра между командами состоится сегодня, 15 сентября, в 17.00.

Чемпионат завершится 10 марта 2019 года.

Отметим, что по поручению Алексея Дюмина разработана Программа развития молодежного хоккея в Тульской области. В следующем году ожидается ввод в эксплуатацию Ледового дворца в Туле, уже сейчас ведется работа по подбору квалифицированного тренерского состава.

Основной упор в программе делается на студенческий хоккей, в ближайшее время планируется создать в регионе вторую команду этой категории. Также подготовлено соглашение по субсидированию хоккейных школ.