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В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею
фото Дмитрия Чербы.

В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею

В пятницу, 14 сентября, в Новомосковском ледовом дворце «Юбилейный» стартовало первенство Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ)-2018/2019.

Молодежная команда из Тульской области – «Новомосковский хоккейный клуб» (НХК) впервые принимает участие в таких соревнованиях. Главный тренер команды – мастер спорта международного класса, чемпион России, участник Чемпионата Мира Юрий Кузнецов. Команда была создана по инициативе губернатора Алексея Дюмина.
 
– Впервые открытие нового сезона Национальной молодежной хоккейной лиги проходит в Новомосковске, впервые наша команда участвует в чемпионате. Это большая заслуга всех, кто сейчас находится в этом зале. В первую очередь – наших спортсменов, которые не боятся трудностей и добиваются поставленных целей», – сказал на открытии чемпионата заместитель губернатора Вячеслав Федорищев.
 
Он поблагодарил всех, кто участвовал в создании, подготовке «Новомосковского хоккейного клуба», поддерживает развитие хоккея в регионе в целом.
 
Также со стартом нового сезона присутствующих поздравили президент «Новомосковского хоккейного клуба» Александр Ковалев, мастер спорта международного класса по рукопашному бою, неоднократная чемпионка Европы, чемпионка мира Инна Жданова, и заместитель главы администрации Новомосковска Алексей Бирюлин.
 
 
Символичным вбросом шайбы почетные гости дали начало первому официальному матчу НМХЛ. «Новомосковский хоккейный клуб» встретился с бронзовым призером прошлого сезона ярославским «Локо-Юниором» и победил со счетом 4:1.
 
 
С победой в первой игре НМХЛ тульских хоккеистов поздравил Губернатор Алексей Дюмин.
 
Вторая игра между командами состоится сегодня, 15 сентября, в 17.00.
 
Чемпионат завершится 10 марта 2019 года.
 
Отметим, что по поручению Алексея Дюмина разработана Программа развития молодежного хоккея в Тульской области. В следующем году ожидается ввод в эксплуатацию Ледового дворца в Туле, уже сейчас ведется работа по подбору квалифицированного тренерского состава.
 
Основной упор в программе делается на студенческий хоккей, в ближайшее время планируется создать в регионе вторую команду этой категории. Также подготовлено соглашение по субсидированию хоккейных школ.
 
 
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В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею, Фото: 1
В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею, Фото: 2
В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею, Фото: 3
В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею, Фото: 4
В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею, Фото: 5
В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею, Фото: 6
В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею, Фото: 7
В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею, Фото: 8
В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею, Фото: 9
В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею, Фото: 10
В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею, Фото: 11
В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею, Фото: 12
В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею, Фото: 13
В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею, Фото: 14
В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею, Фото: 15
В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею, Фото: 16
В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею, Фото: 17
В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею, Фото: 18
В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею, Фото: 19
В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею, Фото: 20
В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею, Фото: 21
В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею, Фото: 22
В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею, Фото: 23
В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею, Фото: 24
В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею, Фото: 25
В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею, Фото: 26
В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею, Фото: 27
В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею, Фото: 28
В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею, Фото: 29
В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею, Фото: 30
В Новомосковске стартовал молодежный чемпионат России по хоккею, Фото: 31
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:09 +1
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