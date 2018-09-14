В Ефремове «ВАЗ» выехал на встречку и протаранил грузовик

Фото пропаганды УГИБДД УМВД России по Тульской области.

13 сентября в 19.55 на улице Заречье в Ефремове произошло ДТП.

По сведениям ГИБДД России по Тульской области, 78-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21713», по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с прицепом автомашины «МАН ТГА».

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» с различными травмами доставлен в районную больницу.