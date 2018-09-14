Сентябрь за городом: календарь садовых работ

фото из архива Myslo

Лето закончилось, но у садовников продолжается горячий сезон. Ведь, как известно, осенние работы за городом — это очень важный «вклад» в следующий год. В новом материале проекта Tele2 «Лайфхаки для садовников» мы поделимся проверенными советами от профессионалов, а также расскажем, где в интернете вы сможете самостоятельно найти ответы на тему ландшафтного дизайна или культивации овощей и фруктов.

Сажаем и убираем

В сентябре многие культуры в огороде уже прекратили плодоношение. В их числе огурцы, некоторая зелень и другие. Самое время перекопать все пустые грядки и засеять их сидератами — это семена редьки или горчицы, которые, во-первых, не дадут за осень разрастись сорнякам, а во-вторых, обогатят землю азотом.

Если у вас есть теплица, то не забудьте про ее осеннюю обработку. В любом специализированном магазине вы найдете доступные по цене препараты на основе йода и других активных веществ, которыми необходимо опрыскать стены и грунт внутри теплицы. Это совершенно безопасно и займет всего полчаса времени. Но при этом вы гарантировано убережете растения, которые посадите в следующем году, от фитофторы, тли и многих других «напастей».

Не забываем и про красивый сад! Ведь дача или дом за городом — это в первую очередь место для отдыха. В конце сентября можно сажать луковичные: тюльпаны, нарциссы, декоративный лук, хионодоксу и многое другое. Только представьте, как вас порадуют весной эти очень декоративные цветы. Также осенью очень хорошо приживаются пионы. Для них выбирайте самое солнечное место в саду и возможно, они зацветут уже в следующем июне.

Поработали? Отдохнем с пользой в инстаграме

«Нетипичный фермер» Анна Акинина. Инстаграм: @anna_akinina

Вы думали, что сад — это только для бабушек? Нет! Анне всего 28 лет, она променяла городские будни на жизнь за городом и нисколько не жалеет об этом. В пригороде Пензы Анна с мужем построили дом, привели в порядок участок, обустроили пруд, выращивают кур и уток, воспитывают двух собак-алабаев, сажают перцы и помидоры, содержат теплицу и многое-многое другое! В своих рассказах Аня каждый день делится полезными советами про сад-огород или просто смешными историями.

Мы рекомендуем подписаться на Анну и вместе с ней проводить полезные садовые работы осени.

Совет от Анны Акининой:

— Обработка газона от сорняков: существуют гербициды выборочного действия, не перепутайте со сплошным — иначе расти не будет ничего. Я использую «Лонтрел» — он безопасен для животных, пчёл и рыб. Обработка должна быть весной 1-2 раза и осенью по надобности. Обработка производится после первого покоса, лучше в день покоса, пока сорняки не разрослись и не заполонили газон. Миф и заблуждение, что на газоне не растут сорняки или газон от них избавляет. Сорняки всегда взойдут быстрее!

На связи

Сохраняйте в телефоне адрес странички Анны Акининой и читайте ее советы даже за городом. К слову, может, Анна и вас вдохновит на то, чтобы делиться своими садовыми результатами в интернете. А Tele2 вас поддержит, ведь интернет оператора всегда под рукой, в вашем смартфоне.

Убедитесь сами: 3G/4G-покрытие Tele2 развернуто в абсолютном большинстве населенных пунктов Тульской области.

При этом сеть постоянно совершенствуется. Так, только в августе оператор запустил скоростной интернет еще в одном городе — Чекалине, а также в 14 поселках и селах Ефремовского, Чернского, Алексинского и других районов области.