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В Туле состоится творческий фестиваль «Верь в себя!»

В Туле состоится творческий фестиваль «Верь в себя!»

На сцене Городского концертного зала выступят люди с ограниченными возможностями здоровья.

В среду, 26 сентября, в оружейной столице пройдёт гала-концерт участников ежегодного фестиваля самодеятельного художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Верь в себя!».

Организаторы фестиваля называют главными целями мероприятия стимулирование развития творческих способностей у людей с ограниченными возможностями здоровья и их социальную реабилитацию с использованием средств культуры и искусства, а также создание единого безбарьерного духовного пространства.

В день гала-концерта можно будет посетить выставку декоративно-прикладного искусства, где будут представлены работы умельцев фестиваля в различных техниках исполнения или заглянуть в литературную гостиную. Артисты выступят в различных номинациях – вокал, инструментальная музыка, хореография и художественное слово.

Фестиваль «Верь в себя!» состоится в Городском концертном зале 26 сентября. Начало – в 17.00. Телефоны для справок: 55-04-42, 55-05-64.

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +1
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Место
ТулаГородской концертный зал

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