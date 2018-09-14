В Туле состоится творческий фестиваль «Верь в себя!»

На сцене Городского концертного зала выступят люди с ограниченными возможностями здоровья.

В среду, 26 сентября, в оружейной столице пройдёт гала-концерт участников ежегодного фестиваля самодеятельного художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Верь в себя!».

Организаторы фестиваля называют главными целями мероприятия стимулирование развития творческих способностей у людей с ограниченными возможностями здоровья и их социальную реабилитацию с использованием средств культуры и искусства, а также создание единого безбарьерного духовного пространства.

В день гала-концерта можно будет посетить выставку декоративно-прикладного искусства, где будут представлены работы умельцев фестиваля в различных техниках исполнения или заглянуть в литературную гостиную. Артисты выступят в различных номинациях – вокал, инструментальная музыка, хореография и художественное слово.