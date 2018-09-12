новости
новости
Регистрация
Сотрудники Банка России проведут уроки для юных туляков

Сотрудники Банка России проведут уроки для юных туляков

Занятия пройдут в формате интерактивов, лекций, квестов и викторин.

Зачем нужно знать, что изображено на деньгах? Что такое личный финансовый план и почему он нужен каждому? Как не нарваться на фальшивые сайты, делая покупки через интернет? Это и многое другое можно узнать на просветительских уроках Банка России.

Сотрудники тульского отделения регулятора снова будут проводить занятия для школьников. Они будут проходить в формате интерактивов, лекций, квестов и викторин. Неформальность уроков позволяет детям обмениваться мнениями, задавать вопросы.

Еще один важный проект Банка России, осенняя сессия которого стартует совсем скоро – «Онлайн-уроки финансовой грамотности», которые проходят по Skype в режиме реального времени. Их ведут настоящие практики и профессионалы финансового рынка.

Подключиться к тематическим вебинарам может любая тульская школа, имеющая доступ в интернет. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте и выбрать интересующую тему, дату и время проведения.

Подать заявку на проведение бесплатного урока по финансовой грамотности в школе можно по телефонам: 32-50-51, 32-52-96.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:39 0
Другие статьи по темам
Событие
Банк РоссииЦентробанкуроки финансовой грамотностизанятия для школьниковонлайн-уроки
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле не будет электроэнергии 13 сентября
Где в Туле не будет электроэнергии 13 сентября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.