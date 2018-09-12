Сотрудники Банка России проведут уроки для юных туляков
Занятия пройдут в формате интерактивов, лекций, квестов и викторин.
Зачем нужно знать, что изображено на деньгах? Что такое личный финансовый план и почему он нужен каждому? Как не нарваться на фальшивые сайты, делая покупки через интернет? Это и многое другое можно узнать на просветительских уроках Банка России.
Сотрудники тульского отделения регулятора снова будут проводить занятия для школьников. Они будут проходить в формате интерактивов, лекций, квестов и викторин. Неформальность уроков позволяет детям обмениваться мнениями, задавать вопросы.
Еще один важный проект Банка России, осенняя сессия которого стартует совсем скоро – «Онлайн-уроки финансовой грамотности», которые проходят по Skype в режиме реального времени. Их ведут настоящие практики и профессионалы финансового рынка.
Подключиться к тематическим вебинарам может любая тульская школа, имеющая доступ в интернет. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте и выбрать интересующую тему, дату и время проведения.
Подать заявку на проведение бесплатного урока по финансовой грамотности в школе можно по телефонам: 32-50-51, 32-52-96.