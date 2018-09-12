Туляки будут напрямую платить за вывоз мусора

Пока, правда, не все, а только те, чьими домами управляют компании, принадлежащими «ПИК-комфорт».

О принятии такого решения сегодня сообщил заместитель главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ Роман Мурзин.

Это позволит не допустить повторения ситуации с образованием задолженности УК за вывоз мусора.

Напомним, сегодня утром по инициативе главы администрации Тулы Евгения Авилова состоялось совещание с представителями компании «ПИК» и мусоровывозящей организации ООО «ЭкоРесурсСервис». Поводом стала задолженность УК перед подрядчиком.

Роман Мурзин рассказал, что «ЭкоРесурсСервис» предупредил о приостановке вывоза мусора от домов, которыми управляют компании, принадлежащие «ПИК», с 15 сентября, если ситуация с долгами не будет решена. На совещании удалось найти пути разрешения ситуации и заключить соглашение и график погашения долга.