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Утром в тульской квартире произошел пожар
Фото с места событий ГУ МЧС России по Тульской области.

Утром в тульской квартире произошел пожар

С огнем боролись 11 пожарных.

12 сентября в 11.00 в «Единую службу спасения» поступило сообщение о возгорании квартиры на ул. Кирова в Туле.

Уже через семь минут на место происшествия прибыли три пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. Открытое горение ликвидировано в 11.20.

Пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в результате происшествия обгорела деревянная стена на площади 3 кв. м, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:10 +1
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