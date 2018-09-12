Утром в тульской квартире произошел пожар

Фото с места событий ГУ МЧС России по Тульской области.

12 сентября в 11.00 в «Единую службу спасения» поступило сообщение о возгорании квартиры на ул. Кирова в Туле.

Уже через семь минут на место происшествия прибыли три пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. Открытое горение ликвидировано в 11.20.

Пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в результате происшествия обгорела деревянная стена на площади 3 кв. м, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры.

Причина пожара устанавливается.