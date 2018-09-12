Фото с места событий ГУ МЧС России по Тульской области.
Утром в тульской квартире произошел пожар
С огнем боролись 11 пожарных.
12 сентября в 11.00 в «Единую службу спасения» поступило сообщение о возгорании квартиры на ул. Кирова в Туле.
Уже через семь минут на место происшествия прибыли три пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. Открытое горение ликвидировано в 11.20.
Пострадавших нет.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в результате происшествия обгорела деревянная стена на площади 3 кв. м, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры.
Причина пожара устанавливается.
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