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13 сентября в тульском Заречье ожидаются перебои с водой
Фото ndelo.ru.

13 сентября в тульском Заречье ожидаются перебои с водой

Это связано с ремонтными работами.

13 сентября с 10.00 до 17.00 специалисты АО «Тулагорводоканал» будут вести ремонтно-восстановительные работы на фидере №5 Упкинского водозабора. На время проведения работ в Зареченском округе Тулы будет пониженное давление холодной воды.

В этот же день с 10.00 ремонтные работы пройдут и на ул. М. Горького, 1. До окончания работ будет прекращена подача холодной воды по адресам:

  • ул. Октябрьская, 49, 69, 79, к. 2;
  • ул. М. Горького, 1, 2;
  • ул. Галкина, 25, 30.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:12 +1
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