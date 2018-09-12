13 сентября в тульском Заречье ожидаются перебои с водой

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13 сентября с 10.00 до 17.00 специалисты АО «Тулагорводоканал» будут вести ремонтно-восстановительные работы на фидере №5 Упкинского водозабора. На время проведения работ в Зареченском округе Тулы будет пониженное давление холодной воды.

В этот же день с 10.00 ремонтные работы пройдут и на ул. М. Горького, 1. До окончания работ будет прекращена подача холодной воды по адресам:

ул. Октябрьская, 49, 69, 79, к. 2;

ул. М. Горького, 1, 2;

ул. Галкина, 25, 30.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.