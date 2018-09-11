В Алексине неизвестный открыл стрельбу в жилом квартале: возбуждено уголовное дело
Полиция отказала в возбуждении дела, а прокуратура отменила «отказной».
По данному факту проводилась доследственная проверка, по результатам которой УУП МОМВД России «Алексинский» вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокуратура района признало это решение незаконным.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, сейчас возбуждено уголовное дела по статье «Хулиганство».
Ход расследования взят на контроль межрайонной прокуратурой.