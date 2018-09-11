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В Алексине неизвестный открыл стрельбу в жилом квартале: возбуждено уголовное дело
Фото vistanews.ru.

В Алексине неизвестный открыл стрельбу в жилом квартале: возбуждено уголовное дело

Полиция отказала в возбуждении дела, а прокуратура отменила «отказной».

11 августа 2018 года около 22.30 в Алексине неустановленный гражданин, находясь на балконе одного из домов по ул. Комсомольская, используя неустановленный предмет в качестве оружия, произвел несколько выстрелов в сторону другого дома на этой же улице. Где в это время на крыльце этого дома находились две женщины.

По данному факту проводилась доследственная проверка, по результатам которой УУП МОМВД России «Алексинский» вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокуратура района признало это решение незаконным.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, сейчас возбуждено уголовное дела по статье «Хулиганство».

Ход расследования взят на контроль межрайонной прокуратурой.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:48 +1
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Место
АлексинТульская область

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