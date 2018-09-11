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На трассе М-4 «Дон» в ДТП погиб мужчина
Фото УГИБДД по Тульской области.

На трассе М-4 «Дон» в ДТП погиб мужчина

Авария произошла в Киреевском районе.

10 сентября в 5.55 на 229-м километре автодороги М-4 «Дон» в Киреевском районе 39-летний водитель автомобиля «Датсун Ми До», по предварительной информации, не справился с управлением, врезался в металлический отбойник, а затем в опору ЛЭП. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Датсун», мужчина на вид около 50-ти лет, от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель с различными травмами доставлен в районную больницу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:38 0
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