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В Одоевском районе водитель «КамАЗа» устроил тройное ДТП
Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Одоевском районе водитель «КамАЗа» устроил тройное ДТП

При столкновении пострадал 15-летний пассажир одной из машин.

На 79-м километре дороги «Тула – Белев» в Одоевском районе Тульской области, 56-летний мужчина на «КамАЗе» не справился с управлением и врезался в стоящую «Ладу» девяностой девятой модели, которой управляла 40-летняя женщина.

От удара легковушка проехала несколько метров и столкнулась с стоявшей на обочине «четырнадцатой» под управлением мужчины 1974 года рождения.

Как уточнили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, в результате ДТП пострадала женщина-водитель и её пассажир – подросток 2002 года рождения.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:27 +1
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