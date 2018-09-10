Юные туляки успешно выступили на турнире по греко-римской борьбе в Белоруссии

В Белоруссии в городе Толочин прошел IX открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе памяти П. А. Галецкого . В соревнованиях участвовало более 200 участников 2008—2009 годов рождения.

Тулу представили три юных спортсмена из спортшколы «Олимп» и «Юность» — Сергей Шереметьев, Арсений Сысоев (оба борца выступили в весовой категории до 35 кг) и Руслан Упатов (до 32 кг).

Сысоев и Упатов завоевали бронзовые медали.

Тренируют ребят А. Матевосян, Д. Шереметьев и А.Писакин.