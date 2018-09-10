Юные туляки успешно выступили на турнире по греко-римской борьбе в Белоруссии
Наши ребята завоевали две бронзовые медали. Молодцы!
В Белоруссии в городе Толочин прошел IX открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе памяти
Тулу представили три юных спортсмена из спортшколы «Олимп» и «Юность» — Сергей Шереметьев, Арсений Сысоев (оба борца выступили в весовой категории до 35 кг) и Руслан Упатов (до 32 кг).
Сысоев и Упатов завоевали бронзовые медали.
Тренируют ребят А. Матевосян, Д. Шереметьев и А.Писакин.
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