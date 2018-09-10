Под Тулой в страшном ДТП погибла молодая женщина

Фото УГИБДД по Тульской области.

8 сентября в 18.05 на 2-м километре автодороги «Барыково-Коптево-Садки» в Ленинском районе 37-летний водитель автомобиля «Иран Саманд Кодро», по предварительным данным, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В ДТП погибла 30-летняя пассажирка автомобиля. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области. Также сообщается, что водитель не пострадал.