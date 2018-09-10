В Щекинском районе в водохранилище обнаружили труп рыбака

Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины в водохранилище в Щекинском районе.

По предварительным данным, 8 сентября в акватории водохранилища, расположенного в Советске, местные жители обнаружили тело мужчины.

– На место происшествия прибыли сотрудники полиции совместно с водолазами, которые извлекли тело мужчины из воды. Личность погибшего была установлена, им оказался 47-летний местный житель, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Установлено, что 3 сентября потерпевший пошел на водохранилище ставить рыболовные сети и не вернулся. О его исчезновении в полицию заявили соседи.

Следователи осмотрели место происшествия. На теле погибшего видимых признаков насильственной смерти установлено не было.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.