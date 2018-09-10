новости
новости
Регистрация
В Щекинском районе в водохранилище обнаружили труп рыбака

В Щекинском районе в водохранилище обнаружили труп рыбака

По данному факту проводится доследственная проверка.

Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины в водохранилище в Щекинском районе.

По предварительным данным, 8 сентября в акватории водохранилища, расположенного в Советске, местные жители обнаружили тело мужчины.

– На место происшествия прибыли сотрудники полиции совместно с водолазами, которые извлекли тело мужчины из воды. Личность погибшего была установлена, им оказался 47-летний местный житель, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Установлено, что 3 сентября потерпевший пошел на водохранилище ставить рыболовные сети и не вернулся. О его исчезновении в полицию заявили соседи.

Следователи осмотрели место происшествия. На теле погибшего видимых признаков насильственной смерти установлено не было.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:24 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьСоветск
Прочее
доследственная проверканайден труп

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Под Тулой в страшном ДТП погибла молодая женщина
Под Тулой в страшном ДТП погибла молодая женщина
Из российских магазинов исчезнет поваренная соль
Из российских магазинов исчезнет поваренная соль
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.