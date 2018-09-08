новости
новости
Регистрация
Гоша Куценко выступит на закрытии фестиваля добрых искусств в Тульской области
Фото starman24.com.

Гоша Куценко выступит на закрытии фестиваля добрых искусств в Тульской области

Гостей фестиваля также ждут спектакли, концерты и большой праздничный фейерверк.

9 сентября в селе Бехово Заокского района на территории детского лагеря «Республика Поленово» завершится фестиваль добрых искусств «Бабушкин сад». Публикуем афишу.

10.00—11.00 — Детский духовой оркестр детской музыкальной школы им. Г. З. Райхеля, Тула (Зелёный театр).

11.00—12.00 — Деревенский театр: спектакль «Сказка о царе Салтане», Малоярославец (Большой театр).

12.00—13.00 — Хор «Москворечье» (Зеленый театр).

14.00−15.00 — Спектакль Театра клоунов «Пампуш» (Зелёный театр).

15.00—16.30 — Театр «Сцена Спутник»: спектакль «Розовый самолет» (Большой театр).

16.00—17.00 — Группа КвитЧ (Зелёный театр).

17.00—18.00 — Театральный проект «Играем книгу»: «Человеткин» (Малый театр).

21.00—22.00 — Церемония закрытия фестиваля (Зелёный театр).

22.30—23.30 — Концерт группы Гоши Куценко «ГК» (Зелёный театр).

23.30 — Праздничный салют.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:18 0
Другие статьи по темам
Событие
Фестиваль добрых искусствконцертыспектакли
Место
Заокский районТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

По Туле прошел фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля»
По Туле прошел фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля»
Массовое ДТП в Туле: На Пролетарском мосту столкнулись несколько машин
Массовое ДТП в Туле: На Пролетарском мосту столкнулись несколько машин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.