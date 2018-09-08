Гоша Куценко выступит на закрытии фестиваля добрых искусств в Тульской области
Гостей фестиваля также ждут спектакли, концерты и большой праздничный фейерверк.
9 сентября в селе Бехово Заокского района на территории детского лагеря «Республика Поленово» завершится фестиваль добрых искусств «Бабушкин сад». Публикуем афишу.
10.00—11.00 — Детский духовой оркестр детской музыкальной школы им.
11.00—12.00 — Деревенский театр: спектакль «Сказка о царе Салтане», Малоярославец (Большой театр).
12.00—13.00 — Хор «Москворечье» (Зеленый театр).
14.00−15.00 — Спектакль Театра клоунов «Пампуш» (Зелёный театр).
15.00—16.30 — Театр «Сцена Спутник»: спектакль «Розовый самолет» (Большой театр).
16.00—17.00 — Группа КвитЧ (Зелёный театр).
17.00—18.00 — Театральный проект «Играем книгу»: «Человеткин» (Малый театр).
21.00—22.00 — Церемония закрытия фестиваля (Зелёный театр).
22.30—23.30 — Концерт группы Гоши Куценко «ГК» (Зелёный театр).
23.30 — Праздничный салют.