В тульских школах проводятся занятия по профилактике ДТП

Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В связи с началом нового учебного года, для снижения аварийности на дорогах, сотрудники тульского УГИБДД проводят профилактические беседы с детьми и их родителями в школах и социальных центрах региона.

Полицейские рассказывают ребятам об основных Правилах дорожного движения, напоминают о необходимости соблюдения норм безопасности при переходе дороги, а также при движении на велосипедах, самокатах, роликах, скейтбордах и сигвеях. Особое внимание уделяется применению светоотражающих элементов на одежде в темное время суток.

Сотрудники ГИБДД посещают родительские собрания, проводят разъяснительные беседы с родителями – ведь именно они могут обеспечить безопасность детей на дороге, обучив их умению ориентироваться в дорожной ситуации, быть дисциплинированными, осмотрительными и осторожными.

После занятий полицейские презентуют детям тетрадки с основными правилами безопасного поведения на дороге, а родителям вручаются памятки и буклеты. В Ясногорском и Суворовском районах Тульской области, сотрудниками Госавтоинспекции была проведена акция «Засветись!» – всем участникам подарили специальные светоотражающие пакеты.

Инспекторы напоминают водителям: на дороге в любой момент может появиться ребенок. Будьте особенно внимательны при движении в местах расположения образовательных учреждений, спортивных площадок и других мест массового пребывания детей.