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Пожар на улице Вяземской в Туле: сгорел мусорный контейнер

Пожар на улице Вяземской в Туле: сгорел мусорный контейнер

Дым был виден за несколько километров.

5 сентября в 16.24 в «Единую службу спасения» поступило сообщение о пожаре на ул. Вяземской в Туле. Звонивший мужчина сообщил пожарным, что загорелся мусорный контейнер.

Дым от горящего мусора был виден за несколько километров.

Спустя несколько минут после звонка в «Службу спасения» на место происшествия приехали три пожарных расчета. С огнем удалось справиться к 17.00.

Как сообщили Myslo в пресс-службе МЧС России по Тульской области, при пожаре никто не пострадал.

Причина возгорания выясняется.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:24 +2
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