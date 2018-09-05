Пожар на улице Вяземской в Туле: сгорел мусорный контейнер

Дым был виден за несколько километров.

5 сентября в 16.24 в «Единую службу спасения» поступило сообщение о пожаре на ул. Вяземской в Туле. Звонивший мужчина сообщил пожарным, что загорелся мусорный контейнер.

Дым от горящего мусора был виден за несколько километров.

Спустя несколько минут после звонка в «Службу спасения» на место происшествия приехали три пожарных расчета. С огнем удалось справиться к 17.00.

Как сообщили Myslo в пресс-службе МЧС России по Тульской области, при пожаре никто не пострадал.

Причина возгорания выясняется.