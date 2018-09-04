В Туле осудят дилера-«закладчика», торговавшего гашишем

И. о. заместителя прокурора города Тулы утверждено обвинительное заключение в отношении 31-летнего жителя областного центра, который дважды пытался сбыть наркотики с помощью тайников-«закладок». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе следствия установлено, что в конце прошлого года в мужчина вступил в организованную группу, промышлявшую продажей наркотиков через Интернет. В середине декабря обвиняемый забрал из тайника-закладки оптовую партию гашиша – около 5 граммов.

Дома он расфасовал наркотик по трём пакетам и поместил его в другой тайник. Забрать «посылку» должны были более мелкие сбытчики для последующей реализации. Однако тайник был найден полицейскими. Спустя несколько дней, при получении очередной партии наркотика дилер был задержан. Сейчас он находится под стражей, уголовное дело направлено в суд.