новости
новости
Регистрация
В Туле осудят дилера-«закладчика», торговавшего гашишем

В Туле осудят дилера-«закладчика», торговавшего гашишем

Уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины направлено в суд.

И. о. заместителя прокурора города Тулы утверждено обвинительное заключение в отношении 31-летнего жителя областного центра, который дважды пытался сбыть наркотики с помощью тайников-«закладок». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе следствия установлено, что в конце прошлого года в мужчина вступил в организованную группу, промышлявшую продажей наркотиков через Интернет. В середине декабря обвиняемый забрал из тайника-закладки оптовую партию гашиша – около 5 граммов.

Дома он расфасовал наркотик по трём пакетам и поместил его в другой тайник. Забрать «посылку» должны были более мелкие сбытчики для последующей реализации. Однако тайник был найден полицейскими. Спустя несколько дней, при получении очередной партии наркотика дилер был задержан. Сейчас он находится под стражей, уголовное дело направлено в суд.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
прокуратура Тульской областиуголовное делонаркодилерпродажа наркотиковзакладки
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат электроэнергию 5 сентября
Где в Туле отключат электроэнергию 5 сентября
В детских садах могут ввести уроки финансовой грамотности
В детских садах могут ввести уроки финансовой грамотности
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.