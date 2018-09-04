В Донском вор украл семь наручных часов

В Донском полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи. По предварительным данным, злоумышленник в нерабочее время разбил витрину торгового павильона и похитил оттуда семь наручных часов. Нанесенный ущерб владельцу составил 6 тысяч рублей.

- Изучая записи камер видеонаблюдения и проверяя лиц, склонных к кражам и грабежам, полицейские предположили, что к незаконному деянию может быть причастен 31-летний ранее судимый местный житель, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

При дальнейшей проверке эта версия подтвердилась. Мужчина признался в содеянном, похищенное изъято. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».