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В Донском вор украл семь наручных часов

В Донском вор украл семь наручных часов

Ущерб владельцу составил 6 тысяч рублей.

В Донском полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи. По предварительным данным, злоумышленник в нерабочее время разбил витрину торгового павильона и похитил оттуда семь наручных часов. Нанесенный ущерб владельцу составил 6 тысяч рублей. 

- Изучая записи камер видеонаблюдения и проверяя лиц, склонных к кражам и грабежам, полицейские предположили, что к незаконному деянию может быть причастен 31-летний ранее судимый местный житель, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

При дальнейшей проверке эта версия подтвердилась. Мужчина признался в содеянном, похищенное изъято. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:09 +1
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