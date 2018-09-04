новости
новости
Регистрация
Анимационный фильм тульской киностудии получит поддержку из федерального бюджета

Анимационный фильм тульской киностудии получит поддержку из федерального бюджета

Проект «Сторожевой пёс Верный» посвящен 500-летию Тульского кремля.

Экспертный совет Минкультуры России рассмотрел 125 проектов анимационных фильмов, в том числе 86 проектов детских фильмов и 39 проектов авторских фильмов, для получения субсидий из федерального бюджета в 2018 году.

Тульская область представила проект короткометражного анимационного фильма «Сторожевой пёс Верный», находящийся в производстве студии военного и исторического фильма Дмитрия Чиркова «Т-МЕДИА АРТ».


                                                            Кадры из анимационного фильма.

Сценарий данного проекта разработан Алексеем Подосеновым, Юрием Савиновым и Дмитрием Чирковым.

Это рассказ об одном эпизоде из жизни пса по имени Верный, простой собаки, которую пригрели казаки — разведчики из сторожи, что стояла на рубежах Тульской Засеки. Эта история о дружбе, о чести, о любви к родному краю, о воинском и человеческом понятии долга, о том, что «…не хлебом единым жив человек».

Это первый проект, который осуществляется при поддержке недавно созданной в регионе Кинокомиссии.

Анимация посвящена 500-летию возведения Тульского кремля, которое будет отмечаться в 2020 году. Это уникальный юбилей для всей России.

Завершение строительства Тульского кремля в 1520 году имело ключевое значение в истории России, становлении и развитии ее государственности. Тула стала первой каменной крепостью к югу от Москвы, стратегически прикрывая пути к столице. Именно здесь начала складываться система обороны Московского государства на основе Большой засечной черты.

По итогам рассмотрения Экспертный совет по анимационному кино рекомендовал Департаменту кинематографии включить тульский анимационный проект в перечень получателей субсидий в 2018 году.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:58 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
сторожевой пес верныйанимационный фильм

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Страховая компания «Ингосстрах» начала прием заявок от клиентов «Натали Турс»
Страховая компания «Ингосстрах» начала прием заявок от клиентов «Натали Турс»
В Донском вор украл семь наручных часов
В Донском вор украл семь наручных часов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.