Анимационный фильм тульской киностудии получит поддержку из федерального бюджета

Экспертный совет Минкультуры России рассмотрел 125 проектов анимационных фильмов, в том числе 86 проектов детских фильмов и 39 проектов авторских фильмов, для получения субсидий из федерального бюджета в 2018 году.

Тульская область представила проект короткометражного анимационного фильма «Сторожевой пёс Верный», находящийся в производстве студии военного и исторического фильма Дмитрия Чиркова «Т-МЕДИА АРТ».



Кадры из анимационного фильма.

Сценарий данного проекта разработан Алексеем Подосеновым, Юрием Савиновым и Дмитрием Чирковым.

Это рассказ об одном эпизоде из жизни пса по имени Верный, простой собаки, которую пригрели казаки — разведчики из сторожи, что стояла на рубежах Тульской Засеки. Эта история о дружбе, о чести, о любви к родному краю, о воинском и человеческом понятии долга, о том, что «…не хлебом единым жив человек».

Это первый проект, который осуществляется при поддержке недавно созданной в регионе Кинокомиссии.

Анимация посвящена 500-летию возведения Тульского кремля, которое будет отмечаться в 2020 году. Это уникальный юбилей для всей России.

Завершение строительства Тульского кремля в 1520 году имело ключевое значение в истории России, становлении и развитии ее государственности. Тула стала первой каменной крепостью к югу от Москвы, стратегически прикрывая пути к столице. Именно здесь начала складываться система обороны Московского государства на основе Большой засечной черты.

По итогам рассмотрения Экспертный совет по анимационному кино рекомендовал Департаменту кинематографии включить тульский анимационный проект в перечень получателей субсидий в 2018 году.