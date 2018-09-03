В Чернском районе Chevrolet Niva перевернулась после столкновения с «Ладой»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Водитель иномарки пострадал и получил различные травмы. По предварительным данным, именно он стал виновником ДТП.

В 16.41 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение об аварии на 275-м километре трассы «Крым» в Чернском районе, где столкнулись «Лада Ларгус» и Chevrolet Niva.

Как сообщил сотрудник отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области Александр Ларин, по предварительным данным, 40-летний водитель Chevrolet не пропустил «Ладу». От удара иномарка перевернулась.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Пострадал виновник ДТП. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники.