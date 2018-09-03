новости
новости
Регистрация
Перед Тульским музеем оружия появится новый арт-объект

Перед Тульским музеем оружия появится новый арт-объект

Предыдущая скульптура «Я люблю Тулу» будет перемещена на Павшинский мост.

Перед зданием тульского «шлема» будет установлен новый арт-объект «Я люблю Тулу». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Скульптура, которая стоит возле музея сейчас, будет перемещена в Советский район – её установят у въезда на Павшинский мост.

Демонтажные работы пройдут во вторник, 4 сентября. Когда будет установлена новая надпись, не уточняется.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:28 +1
Другие статьи по темам
Событие
администрация ТулыЯ люблю Тулуновый арт-объектблагоустройство города
Место
ТулаТульский музей оружияПавшинский мост

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Чернском районе Chevrolet Niva перевернулась после столкновения с «Ладой»
В Чернском районе Chevrolet Niva перевернулась после столкновения с «Ладой»
Директор ООО «Тулалифт» отказался пояснить причину остановки около 200 лифтов
Директор ООО «Тулалифт» отказался пояснить причину остановки около 200 лифтов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.