Перед Тульским музеем оружия появится новый арт-объект

Предыдущая скульптура «Я люблю Тулу» будет перемещена на Павшинский мост.

Перед зданием тульского «шлема» будет установлен новый арт-объект «Я люблю Тулу». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Скульптура, которая стоит возле музея сейчас, будет перемещена в Советский район – её установят у въезда на Павшинский мост.

Демонтажные работы пройдут во вторник, 4 сентября. Когда будет установлена новая надпись, не уточняется.