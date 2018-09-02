В Алексинском районе утром сгорела дача

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

С огнём боролись два пожарных расчёта. Обошлось без пострадавших.

В 4.42 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дачи в алексинском СНТ «Тяжпромарматура».

На место происшествия незамедлительно пожарные расчеты ПСЧ-28 и ПСЧ-75. Добравшись до СНТ за шесть минут, они приступили к ликвидации горения.

Пожар был потушен в 4.51, никто не пострадал. Сгорела и обрушилась кровля, дача выгорела внутри. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.